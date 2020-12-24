Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı
24.12.2020 14:55
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 27 Aralık Pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 27 Aralık Pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan ve futbolcuların ısınma ile başladığı idman, 5'e 2 pas oyunuyla sürdü. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı idmanla sürdürecek.
Son Dakika PSG, teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı Son Dakika: Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 8 kuruş birden düştü Müge Anlı, 15 yaşındaki küçük kız 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü Cani koca karısını ve baldızını bıçaklayıp kaçtı! Yaralı kadınların feryadı mahalleyi ayağa kaldırdı Ankara'da yağan kar sokakları buz pistine çevirdi! Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer evlendi 5 gündür aranıyordu! Kayıp gencin cansız bedeni, 50 metre derinliğindeki obrukta bulundu Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı