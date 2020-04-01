Medipol Başakşehirli futbolculardan 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

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Medipol Başakşehirli futbolculardan 'evde kal' çağrısı
6 saat önce
Medipol Başakşehirli futbolcular, çektikleri videolar ile koronavirüsün yayılmasını önlemek adına vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.
Medipol Başakşehirli futbolcular, çektikleri videolar ile koronavirüsün yayılmasını önlemek adına vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.
Turuncu-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' başlıklı bir video yayınlandı. Yayınlanan videoda Başakşehirli futbolcular, Aleksic, Caiçara, Demba Ba, Mehmet Topal, Gökhan İnler, Muhammet Arslantaş, Epureanu ve Muhammed Emin Sarıkaya vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 06:45 Kaynak: İHA
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