Medvedev: Dünya Tehlikeli, Ancak Çatışma İstemiyoruz

(ANKARA) - Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, "dünyanın giderek daha tehlikeli bir hal aldığını, ancak Rusya'nın küresel bir çatışma arzusunda olmadığını" açıkladı.

Rusya Güvenlik Konseyi'nin Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ı överek Washington ile temasların yeniden başlamasının cesaret verici olduğunu belirtti. Medvedev, "Kiev ve Batılı güçlere" eleştiriler yöneltti. Medvedev, savaşın "nükleer bir kıyamete doğru tırmanması riski" konusunda uyarılarda bulunanarak, "Batı, Rus çıkarlarını defalarca görmezden geldi ve geliyor. Durum çok tehlikeli. Acı eşiği düşüyor gibi görünüyor" dedi.

Medvedev, "Küresel bir çatışmayla ilgilenmiyoruz. Biz deli değiliz. Ancak küresel bir çatışma ihtimali de göz ardı edilemez" ifadelerine yer verdi. Medvedev, "Onlar 'Mümkün değil, bu Ruslar her şeyi uyduruyor, korku hikayeleri yayıyorlar ve asla bir şey yapmayacaklar' diyorlar" dedi.

Medvedev, Kremlin'in Ukrayna'daki "Özel Askeri Operasyon" olarak adlandırdığı harekatın, Rusya'nın çıkarlarını savunacağını gösterdiğini belirtti.

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ayrıca ABD'nin Grönland'a yönelik Rus veya Çin tehdidi iddialarının, Batılı liderlerin "kendi davranışlarını haklı çıkarmak için uydurdukları korku hikayeleri" olduğunu ifade etti