Megakente kar geri geliyor! Saatler içinde sürpriz var

Geçtiğimiz günlerde etkili olan sürpriz kar yağışının ardından hafta sonu için yeni bir soğuk hava dalgası uyarısı yapıldı. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıklarda yaşanacak ani düşüşe dikkat çekerek özellikle pazar günü için vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

MARMARA VE BATI KARADENİZ'DE KAR BEKLENİYOR

Hafta sonunun en belirgin meteorolojik gelişmesi sert sıcaklık düşüşü olacak. Prof. Dr. Şen'in değerlendirmelerine göre, yarın Marmara Bölgesi başta olmak üzere ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde hava sıcaklığı 8 ila 9 derece birden azalacak. Bu düşüşle birlikte Trakya ve Batı Karadeniz'de kar yağışının yeniden etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KIŞ KOŞULLARI GERİ GELİYOR

İstanbul'da da pazar günü kış şartları yeniden hissedilecek. Megakentte sıcaklığın 6 dereceye kadar gerilemesi beklenirken, yağışın genel olarak karla karışık yağmur şeklinde görüleceği; yüksek kesimlerde ise yer yer kara dönüşebileceği öngörülüyor.