Meghan Markle: "Kraliyet ailesi sessiz kalmamı istedi." - Son Dakika

Meghan Markle: "Kraliyet ailesi sessiz kalmamı istedi."

08.03.2021 07:53
Meghan Markle:

İngiltere Kraliyet ailesinden ayrılan Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düseşi Meghan Markle, ABD'li televizyon sunucusu Oprah ile yaptıkları röportajda kraliyet ailesi tarafından susturulduklarını ve yalnız bırakıldıklarını söyledi.

İngiltere Kraliyet ailesinden ayrılan Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düseşi Meghan Markle, ABD'li televizyon sunucusu Oprah ile yaptıkları röportajda kraliyet ailesi tarafından susturulduklarını ve yalnız bırakıldıklarını söyledi.

İngiltere Kraliyet ailesinden gelen görevlerini bırakan Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düseşi Meghan Markle, ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey ile yaptıkları röportajda saraydaki yaşamlarına ve yalnızlaştırılmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mart 2020'de kraliyet ailesi görevlerinden ayrılan ve şimdi ABD'de Kaliforniya'da yaşayan Meghan ve Harry, Kraliyet ailesinden ayrılma sebeplerine ilişkin konuştu. Çift ayrıca ilk kez Oprah ile yaptıkları röportajda bir kız bebek beklediklerini duyurdu.

Gerçek düğün üç gün önceydi

Prens Harry ile olan gerçek düğünün Kraliyet düğününden üç gün önce olduğunu söyleyen Meghan Markle, "Sanırım ikimiz de farkındaydık, bu bizim günümüz değildi. Dünya için planlanan gündü." dedi. Meghan, Kraliyet ailesi algısının peri masalları gibi olmadığını gerçeklikte çok farklı olduğunu söyleyerek, "Algıyla yargılanıyorsun ama gerçeği yaşıyorsun." dedi.

Oprah, Meghan'ın Kate Middleton'ı ağlattığına dair söylentiler olduğunu söyledi. Meghan, "Bu bir dönüm noktasıydı" diyerek Kate'i ağlatmadığını, bunun tersi olduğunu söyledi. Meghan, düğünden birkaç gün önce Kate, çiçekçi kız elbiseleri nedeniyle "beni ağlattı ve gerçekten duygularımı incitti, "dedi. Daha sonra Kate'in kendisinden özür dilediğini söyleyen Meghan, Bu hikayeyi "Kate'i aşağılamak için" anlatmadığını, onun "iyi bir insan" olduğunu söyledi.

Basının iyi bir kahraman ve kötü adam hikayesi yarattığını söyleyen Meghan, Kate ile karşılaştırıldığında basına farklı yansıtıldıklarının altını çizdi.

Meghan, "Kendimi daha yalnız hissedemezdim"

Meghan, kraliyet ailesinde olmak nedeniyle yapamadığı çok şey olduğunu ve kendini yalnız hissetmeye başladığını söyledi. "Ailenin üyesinden birinin" kendisinden bir süre sessiz kalmasını istediğini söyleyen Meghan, "her yerdeyim ama hiç bir yerde değildim" ifadesinde bulundu. Meghan, "Yapmama izin verilen çok az şey vardı. Elbette bu yalnızlığı besler." dedi.

Oprah, Meghan'a oğlu Archie'nin neden "Prens" ünvanı almadığını sordu. Meghan, kraliyet ailesinin Archie'nin cildinin ne kadar koyu olacağından endişeli olduğunu söyledi. Meghan, "Bu bana Harry tarafından iletildi. Bunlar ailenin onunla yaptığı konuşmalardı" dedi.

Meghan, "Artık hayatta olmak istemiyordum" diyerek bunu itiraf etmekten "utandığını" söyledi. Oprah'a intihar etmeyi düşündüğünü söyleyen Meghan, "bunun herkes için herşeyi çözeceğini düşündüm." dedi.

Prens Harry ile babası Prens Charles konuşmuyor

Prens Harry, "yeterince destek almadıkları için" kraliyet ailesinden ayrılıklarını söyleyerek, babası Prens Charles'ın artık aramalarına cevap vermeyi bıraktığını söyledi. Harry, "en büyük endişem tarihin kendini tekrar etmesiydi" dedi. Prens Harry, "statü değişikliği" nedeniyle kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra Kanada'da yaşarken güvenliklerinin kaldırıldığını söylerken, orada güvende olmadıklarını düşündükleri için Kaliforniya'ya taşıdıklarını belirtti.

Prens Harry, ailesinin ırkçılığa karşı destek vermemesinin kendisini üzdüğünü belirtirken, annesi Prenses Diana'nın eğer hayatta olsaydı "olanlara çok üzüleceğini ve öfkeli olacağını" düşündüğünü söyledi.

Meghan, kendisi ve oğlu Archie için güvenlik sğlanmasa bile en azından Prens olarak doğan eşi Harry'nin güvenliğinin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Ailesinin 2020'nin ilk yarısından itibaren maddi desteği kestiğini söyleyen Prens Harry, yine de kraliyet ailesinden ayrıldıkları için pişman olmadıklarını, oğulları Archie ile özgürlüğün tadını çıkardığını söyledi. - MANCHESTER

Amerika Birleşik Devletleri, Meghan Markle, Prens Harry, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meghan Markle: 'Kraliyet ailesi sessiz kalmamı istedi.' - Son Dakika


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