Mehmet Akif Ersoy Anma Programı Düzenlendi

24.12.2025 16:41
Dicle Üniversitesi'nde Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yılı dolayısıyla anma etkinliği yapıldı.

İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yıl dönümü dolayısıyla Dicle Üniversitesinde (DÜ) anma programı düzenlendi.

DÜ Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesince İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Karakoç'un şiiri okundu.

Burada konuşan Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Sarıçiçek, İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'u anmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un en büyük hayali ve umudunun gençler olduğunu, hayalini kurduğu ideal nesile "Asım'ın nesli" adını verdiğini belirten Sarıçiçek, Ersoy'u anlamanın onun derdiyle dertlenmek, bıraktığı emanete sahip çıkmak ve sorumluluk bilinciyle hareket etmekle olacağını ifade etti.

Sarıçiçek, "Dicle'nin bereketli topraklarında, bilimin ışığında birleşen bizler için Akif'i anmak aslında kendimizi ve medeniyetimizi yeniden keşfetmektir. Mehmet Akif hayatı boyunca doğruluğun ve adaletin simgesi olmuş bir şahsiyettir." ifadelerini kullandı.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ile Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan da Mehmet Akif Ersoy'un yaşamına ilişkin bilgiler verdi.

Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ile Prof. Dr. Velat Şen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

