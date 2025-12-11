Mehmet Akif Ersoy\'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişiye "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarının da yöneltildiği öğrenildi.

MEHMET AKİF ERSOY TUTUKLANDI

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından önceki gece gözaltına alındı. Gözaltı kararının verildiği dakikalarda Habertürk'teki görevinden alınan Ersoy ve 3 kişi hakkında dün gece tutuklama kararı verildi.

"SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA"

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen kararda, Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişinin, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarından tutuklandığı bilgisi yer aldı.