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Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti

06.10.2021 17:12

Şarkıcı Ece Ronay, kendisine "Bu gece yanında uyumak istiyorum" şeklinde mesaj atan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Adliye çıkışı konuşan Ronay, "Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak ve 50 bin lira para teklifinde bulundu" ifadelerini kullandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla birlikte gelen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil hakkında "Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

"BEN ONU DÜŞÜNDÜĞÜ ANLAMDA ÇAĞIRMADIM"

Adliye çıkışında basına açıklama yapan Ronay, "Ben onu düşündüğü anlamda çağırmadım. Bir gün kahve içeriz, çay içeriz Mehmet Ali Bey diyerek geciktirdim. Onda ne benim evimin konumu vardır, ne adresim vardır. Ne benimle alakalı olumlu ya da olumsuz herhangi bir görüntüsü vardır, ona gönderilmiş. Hiçbir şey yok. Sadece konuşuyor, sürekli beni suçluyor. 'Ben 65 yaşında bir adam olarak, 22 yaşında kızımdan küçük kadını taciz ettim' demiyor, o da bunu yaptı şunu yaptı. Ben bir kadınım. Ne olursam olayım böyle bir muameleyi hak etmiyorum" dedi.

Mehmet Ali Erbil, hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan yeni iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti

"MEHMET ALİ ERBİL PARA TEKLİFİ YAPTI" İDDİASI

Gazetecilerin, "Para teklifi geldi mi?" sorusuna ise Ronay, "Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak ve 50 bin lira para teklifinde bulundu" cevabını verdi.

"2 AYLIK UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIK"

Ronay'ın avukatı da "Atılan mesajlar tüm kamuoyu biliyor, savcılığa müracaat yaptık, ses kayıtları ve mesaj içeriklerini dosyaya sunduk. 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdık, tebliğ olmadı. Mağdur edilen bir kadın var, cinsel tacize uğrayan bir kadın var. Top yargıda" diye konuştu.

Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti

NE OLMUŞTU?

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 64 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in şarkıcı Ece Ronay'a attığı iddia edilen mesajlar ifşa oldu. Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Ronay, Erbil'in kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajları paylaştı.

Mehmet Ali Erbil, hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan yeni iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti

"TACİZDEN KAÇAMIYORSUNUZ"

Klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil tarafından tacize maruz kaldığını söyleyen Ece Ronay, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Klip sonrası ahlaksızlar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım. Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tufaya düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun" dedi.

MEHMET ALİ ERBİL İDDİALARI YALANLADI

Paylaşımın kısa sürede gündem olmasının ardından 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Erbil, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak telefonunu asistanının kullandığını ve Ronay ile hiç iletişime geçmediğini söyledi.

Mehmet Ali Erbil, hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan yeni iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti
Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti
Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti
Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti
Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti

Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay, Çağlayan, Erbil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti - Son Dakika
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