Son Dakika Haberleri: Mehmet Ali Erbil'in hastane odasında sürpriz doğum günü kutlaması
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Mehmet Ali Erbil'in hastane odasında sürpriz doğum günü kutlaması

47 dakika önce

Mehmet Ali Erbil, hastanede kendisini ziyarete gelen yakın dostu ve kuaförü Ercan Avşar'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Mehmet Ali Erbil'in hastane odasında sürpriz doğum günü kutlaması, System.String[]
Mehmet Ali Erbil, hastanede kendisini ziyarete gelen yakın dostu ve kuaförü Ercan Avşar'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Eğlenceli dakikalar geçiren ikili pastanın mumlarını birlikte üfledi.

Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Erbil'i hastanede yakın dostu ve kuaförü Ercan Avşar ziyaret etti. Erbil, doğum günü olan yakın dostu Avşar'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Pastanın mumlarını Avşar ve Erbil birlikte üfledi. Ercan Avşar, hastane odasında yaşanan eğlenceli dakikaları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 12:02 Kaynak: İHA
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