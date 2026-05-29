Mehmet İlhan Gülay: Global markalarla güçlü ziyaretçi deneyimi

Meydan İstanbul’da açılan, toplam 800 metrekare mağaza alanına ve 400 metrekarenin üzerinde net satış alanına sahip olan yeni Sephora mağazası; özel cephe tasarımı, ayrışan mimarisi ve yeni nesil flagship konseptiyle dikkat çekiyor. Açılış günü 1.000’den fazla ziyaretçi mağaza önünde kuyruk oluştururken, yeni mağaza bölgede yüksek müşteri etkileşimi ve güçlü talep yarattı.

10.000’den fazla ürün çeşidini tek çatı altında buluşturan mağaza; makyaj, cilt bakımı, saç bakımı, parfüm ve premium beauty kategorilerinin tamamını kapsayan geniş ürün gamıyla ziyaretçilere bütüncül bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Türkiye’de sayılı flagship yatırımlarından biri

Yeni mağaza, Sephora’nın son yıllarda Türkiye’de hayata geçirdiği sayılı flagship mağazalardan biri olarak öne çıkıyor. Açılış, global perakendeciliğin en önemli yayınlarında yer alırken dikkat çeken yatırımlar arasında gösterildi.

Meydan İstanbul’un güçlü ziyaretçi trafiği, yeni nesil müşteri profili ve deneyim odaklı marka karmasıyla stratejik uyum sağlayan Sephora mağazası; alışveriş merkezinin güçlenen premium beauty ve lifestyle dünyasının önemli parçalarından biri olarak konumlanıyor.

Meydan İstanbul’un yatırımcısı ve yöneticisi olan WAM Asset Management İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet İlhan Gülay, konuyla ilgili şunları söyledi: Perakendecilikte uluslararası seviyede başarı elde etmek için, öncelikle global markalara ev sahipliği yapmalı, aynı zamanda bu mağazalara yoğun ilgi sağlamalısınız. Sephora’nın Türkiye’deki sayılı flagship yatırımlarından biriyle Meydan İstanbul’da yer alması ve açılışın ilk günden itibaren gördüğü yoğun ilgi, bize ülkemiz adına gurur veriyor. Premium güzellik, moda ve yaşam stili kategorilerindeki güçlü markalarla birlikte, ziyaretçilerimize global standartlarda çok daha kapsamlı bir deneyim sunmaya devam ediyoruz.

Meydan İstanbul, açık hava mimarisi, yaklaşık 35 milyon yıllık ziyaretçi trafiği ve uluslararası marka karmasıyla Türkiye perakende sektörünün en dikkat çekici yaşam ve alışveriş destinasyonları arasında yer alıyor. Avrupa’nın en büyük green-roof/open-air retail projelerinden biri olan Meydan İstanbul, son dönemde bünyesine kattığı global markalarla birlikte moda, beauty ve lifestyle kategorilerindeki gücünü daha da ileri taşıyor.

WAM Asset Management hakkında

Uluslarlararası fon yönetim şirketi WAM Asset Management portföyünde City's Nişantaşı AVM, City's İstanbul AVM, City’s Residences İstanbul, Meydan İstanbul AVM, JustWork Office Campus, Gebze Lojistik Merkezi, Elegance Hotel International, New York IGT Shopping Mall gibi çok önemli projeler yer alıyor.

WAM Asset Management, kurumsal gücü, marka güveni, sürdürülebilir kira getirisi ve uluslararası network avantajı ile tüm projelerini her anlamda doğru yönetilen, global değere sahip bir yatırıma dönüştürüyor. (wamturkey.com)