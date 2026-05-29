Mehmet İlhan Gülay: Global markalarla güçlü ziyaretçi deneyimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mehmet İlhan Gülay: Global markalarla güçlü ziyaretçi deneyimi

Mehmet İlhan Gülay: Global markalarla güçlü ziyaretçi deneyimi
29.05.2026 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en güçlü kozmetik perakende markalarından Sephora’nın yeni nesil flagship mağazası, Nisan ayında Meydan İstanbul’da kapılarını açtı. WAM Asset Management İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet İlhan Gülay, Sephora flagship mağazasının gördüğü ilgiden büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek “Açılışın ardından mağaza kısa sürede bölgenin en yoğun ilgi gören güzellik ve kozmetik markalarından biri haline geldi” diye konuştu.

Meydan İstanbul’da açılan, toplam 800 metrekare mağaza alanına ve 400 metrekarenin üzerinde net satış alanına sahip olan yeni Sephora mağazası; özel cephe tasarımı, ayrışan mimarisi ve yeni nesil flagship konseptiyle dikkat çekiyor. Açılış günü 1.000’den fazla ziyaretçi mağaza önünde kuyruk oluştururken, yeni mağaza bölgede yüksek müşteri etkileşimi ve güçlü talep yarattı.

10.000’den fazla ürün çeşidini tek çatı altında buluşturan mağaza; makyaj, cilt bakımı, saç bakımı, parfüm ve premium beauty kategorilerinin tamamını kapsayan geniş ürün gamıyla ziyaretçilere bütüncül bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Türkiye’de sayılı flagship yatırımlarından biri

Yeni mağaza, Sephora’nın son yıllarda Türkiye’de hayata geçirdiği sayılı flagship mağazalardan biri olarak öne çıkıyor. Açılış, global perakendeciliğin en önemli yayınlarında yer alırken dikkat çeken yatırımlar arasında gösterildi.

Meydan İstanbul’un güçlü ziyaretçi trafiği, yeni nesil müşteri profili ve deneyim odaklı marka karmasıyla stratejik uyum sağlayan Sephora mağazası; alışveriş merkezinin güçlenen premium beauty ve lifestyle dünyasının önemli parçalarından biri olarak konumlanıyor.

Meydan İstanbul’un yatırımcısı ve yöneticisi olan WAM Asset Management İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet İlhan Gülay, konuyla ilgili şunları söyledi: Perakendecilikte uluslararası seviyede başarı elde etmek için, öncelikle global markalara ev sahipliği yapmalı, aynı zamanda bu mağazalara yoğun ilgi sağlamalısınız. Sephora’nın Türkiye’deki sayılı flagship yatırımlarından biriyle Meydan İstanbul’da yer alması ve açılışın ilk günden itibaren gördüğü yoğun ilgi, bize ülkemiz adına gurur veriyor. Premium güzellik, moda ve yaşam stili kategorilerindeki güçlü markalarla birlikte, ziyaretçilerimize global standartlarda çok daha kapsamlı bir deneyim sunmaya devam ediyoruz.

Meydan İstanbul, açık hava mimarisi, yaklaşık 35 milyon yıllık ziyaretçi trafiği ve uluslararası marka karmasıyla Türkiye perakende sektörünün en dikkat çekici yaşam ve alışveriş destinasyonları arasında yer alıyor. Avrupa’nın en büyük green-roof/open-air retail projelerinden biri olan Meydan İstanbul, son dönemde bünyesine kattığı global markalarla birlikte moda, beauty ve lifestyle kategorilerindeki gücünü daha da ileri taşıyor.

WAM Asset Management hakkında

Uluslarlararası fon yönetim şirketi WAM Asset Management portföyünde City's Nişantaşı AVM, City's İstanbul AVM, City’s Residences İstanbul, Meydan İstanbul AVM, JustWork Office Campus, Gebze Lojistik Merkezi, Elegance Hotel International, New York IGT Shopping Mall gibi çok önemli projeler yer alıyor.

WAM Asset Management, kurumsal gücü, marka güveni, sürdürülebilir kira getirisi ve uluslararası network avantajı ile tüm projelerini her anlamda doğru yönetilen, global değere sahip bir yatırıma dönüştürüyor. (wamturkey.com)

Son Dakika

Son Dakika Girişim Mehmet İlhan Gülay: Global markalarla güçlü ziyaretçi deneyimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’deki Ölüdeniz’de bayram yoğunluğu sürüyor Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor
Bozüyük’te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı Bozüyük'te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı
Lewis Hamilton ile Kim Kardashian arasındaki büyük aşk nikah masasına taşınıyor Lewis Hamilton ile Kim Kardashian arasındaki büyük aşk nikah masasına taşınıyor
İran, Hürmüz’de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı İran, Hürmüz'de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı
Kılıçdaroğlu için “Kahraman Kemal“ afişleri hazırlanıyor Kılıçdaroğlu için "Kahraman Kemal" afişleri hazırlanıyor
Öcalan, İmralı’da ailesiyle görüştü Öcalan, İmralı'da ailesiyle görüştü
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi

19:37
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
19:02
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
18:10
CHP eski grup başkanvekili Altay’dan Kılıçdaroğlu ve Özel’e çağrı
CHP eski grup başkanvekili Altay'dan Kılıçdaroğlu ve Özel'e çağrı
18:01
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
17:15
Marmaris’te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
17:09
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
17:06
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 20:07:59. #7.13#
SON DAKİKA: Mehmet İlhan Gülay: Global markalarla güçlü ziyaretçi deneyimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.