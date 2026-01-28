Mehmet Uygun'un 'Leb-i Derya' Sergisi Açılıyor

Sevil Dolmacı Gallery, Mehmet Uygun'un kişisel resim sergisi "Leb-i Derya"yı 4 Şubat'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Galeriden yapılan açıklamaya göre sanatçı, uzun soluklu bir üretim sürecinde şekillenen sergide, izleyiciyle bakmanın ötesine geçerek samimi bir ilişki kurmayı amaçlıyor.

Sanatçı Uygun, resimlerindeki deniz kızları, kuşlar, kaptanlar ve balina figürleriyle kurduğu esprili dille izleyiciyi masal dünyasına taşımayı da hedefliyor.

Sergi, 1 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.