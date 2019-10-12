Son Dakika Haberleri: Mehmetçiğe destek olmak için sabah namazında buluştu
Son Dakika Yaşam Mehmetçiğe destek olmak için sabah namazında buluştu

Mehmetçiğe destek olmak için sabah namazında buluştu

1 saat önce

Eskişehir Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu öğrenci, öğretmen ve velileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe manevi destek olmak ve Türk ordusunun yanında olduklarını göstermek için bugün sabah namazında Hacı Sadık Camii de buluştu.

Mehmetçiğe destek olmak için sabah namazında buluştu, System.String[]

Eskişehir Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu öğrenci, öğretmen ve velileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe manevi destek olmak ve Türk ordusunun yanında olduklarını göstermek için bugün sabah namazında Hacı Sadık Camii de buluştu.


Namaz öncesi camide askerlere destek amaçlı Fetih Suresi okundu. Namazı müteakiben Türk ordusunun muzaffer olması için edilen duaların ardından öğrenci ve velilere çorba ikram edildi. Öğrenci ve veliler uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek bu tür etkinliklerin devamını beklediklerini söyleyerek, hep bir ağızdan 'Şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Rabbimiz ordumuza zaferler nasip etsin' diye dua ettiler.


Okul Müdürü İsmail Dönmez, bu etkinliklerle Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek olmayı ve öğrencilerin milli ve manevi duygularını güçlendirmeye amaçladıklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Barış Pınarı Harekatı, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
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