Mehmetçik'i bomba yüklü maket uçakla vurmaya çalışan terör örgütü PKK'ya geçit verilmedi - Son Dakika
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Mehmetçik'i bomba yüklü maket uçakla vurmaya çalışan terör örgütü PKK'ya geçit verilmedi

08.05.2022 14:59

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta düzenlediği operasyonlar hız kesmeden devam ederken terör örgütü PKK, maket bir uçağı bombalarla donatarak TSK üs bölgesine yolladı. Mehmetçik'in dikkati sayesinde büyük bir saldırı önlenirken, maket uçak da ateş altına alınarak düşürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Hem terör mevzileri ve teröristler vuruluyor hem de terör örgütü PKK- YPG'nin saldırıları engelleniyor. Terörden temizlenen bölgelere üs bölgeleri kuruluyor.

MEHMETÇİK'İN KARŞISINA ÇIKMAYA CESARETLERİ YOK

Operasyonlar sırasında Mehmetçik'in karşısına çıkamayan teröristlerin bölgeyi mayın tarlasına çevirdiği rapor edilirken, güvenlik güçlerini de bomba yüklü maket uçaklarla hedef almaya çalıştıkları ifade edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ MAKET UÇAĞI BOMBALARLA DONATTI

5 Mayıs tarihinde gerçekleşen olayda, PKK'lı teröristler Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni maket uçakla hedef almak istedi. Edinilen bilgilere göre teröristler tarafından bir maket uçak patlayıcıyla donatıldı. Teröristlerin hedefinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir üs bölgesi vardı ancak teröristlerin istediği olmadı. Güvenlik güçleri üs bölgesine yaklaşan maket uçağı fark etti, patlayıcı yüklü maket uçak ateş altına alınarak düşürüldü.

PKK BUNU İLK KEZ DENEMİYOR

Teröristlerin maket uçak taktiği bir ilk değil. Daha önce de yurt içinde ve yurt dışında Türk güvenlik güçlerine yönelik maket uçak saldırısı olmuş ve saldırılar Mehmetçik'in dikkati sayesinde önlenmişti.

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SON DAKİKA: Mehmetçik'i bomba yüklü maket uçakla vurmaya çalışan terör örgütü PKK'ya geçit verilmedi - Son Dakika
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