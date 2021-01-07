Mehmetçik Vakfına yaptığı 10 bin liralık bağışla hapis cezası ile yargılanmaktan kurtuldu - Son Dakika

Şırnak'ın Silopi ilçesinde görevli askeri personel M.B.D ile B.Ö ve E.S isimli şahıslar arasında yaşanan tartışmada hakkında kasten yaralama ve Hakaret suçlarından soruşturma başlatılan şüpheli M.B.D., Mehmetçik Vakfına 10 bin lira bağışta bulununca hapis cezası ile yargılanmaktan kurtuldu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kasten yaralama ve hakaret suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve aynı zamanda askeri personel olan şüpheli M.B.D'nin üzerine atılı suçların uzlaştırma kapsamına girmesi nedeniyle soruşturma dosyası Silopi Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Burada yapılan değerlendirmenin ardından dosya Cizre Adliyesinde memur olarak çalışan uzlaştırmacı Mesut Aykut'a yönlendirildi. Uzlaştırmacı Mesut Aykut taraflarla görüşerek tarafların uzlaşmalarını sağlamaya çalıştı. Yapılan görüşmelerde taraflar edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini uzlaştırmacıya iletti. Şüpheli M.B.D., kendisi gibi askeri personel olan müştekiler B.Ö. ve E.S.'nin Mehmetçik Vakfı'na 10 bin lira bağış yapma şartını kabul edip bağış yaptığına ilişkin makbuzu dosyaya sunarak yargılanmaktan kurtuldu. - ŞIRNAK