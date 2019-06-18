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Mehteran Bölüğü Dolmabahçe Sarayı'nda konser verdi

1 saat önce

GENELKURMAY Başkanlığı Harbiye Askeri Müze Mehteran Bölüğü, Dolmabahçe Sarayı'nda konser verdi.

Mehteran Bölüğü Dolmabahçe Sarayı'nda konser verdi, System.String[]
GENELKURMAY Başkanlığı Harbiye Askeri Müze Mehteran Bölüğü, Dolmabahçe Sarayı'nda konser verdi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği konser 40 dakika sürdü.
Sarayın ana kapısından giriş yapan mehteran bölüğü, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Mehteran bölüğü Dolmabahçe Sarayı Hazine Kapısı önünde 40 dakika boyunca konser verdi. "Mehter Marşı", "Genç Osman", "Hücum Marşı" gibi birçok eserin seslendirildiği konseri yerli ve yabancı turistler ilgiyle dinledi. Bazı turistler cep telefonuyla konseri kaydetti bazıları ise hatıra fotoğrafı çektirdi. Genelkurmay Başkanlığı Harbiye Askeri Müze Mehteran Bölüğü yaz boyunca her salı günü Dolmabahçe Sarayı'nda vereceği konser, ziyaretçiler tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:16 Kaynak: DHA
Harbiye Askeri Müze, Genelkurmay Başkanlığı, Dolmabahçe Sarayı, Güncel
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