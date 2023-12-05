 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mekanları gezerek dini uyarılar yapan tebliğciler bu kez pavyonda görüntülendi - Son Dakika

Mekanları gezerek dini uyarılar yapan tebliğciler bu kez pavyonda görüntülendi

İstanbul'da zaman zaman ortaya çıkarak çeşitli mekanlarda oturanlara dini uyarılar yapan tebliğciler bu kez Manisa'da bir pavyonda görüntülendi. Alkol alan insanların oturduğu bir masanın yanında dini hatırlatmalar yapan tebliğcilerin sözlerine müşteriler ve pavyon çalışanları ''Amin'' diyerek karşılık verdi.

05.12.2023 - 10:59,  Güncelleme: 11:19
Abone Ol

Alkollü mekanlar başta olmak üzere özellikle İstanbul'da çok sayıda mekanı ziyaret ederek dini uyarılarda bulunan tebliğciler bu kez Manisa'da bir pavyonda görüntülendi.

BU KEZ BİR PAVYONDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede gündem olan görüntülerde, tebliğcilerin pavyona girerek ellerine aldıkları mikrofonla dini uyarılarda bulundukları anlar yer aldı.

TEBLİĞCİLERİN SÖZLERİNE "AMİN" DİYEREK KARŞILIK VERDİLER

Tebliğcilerin "Burada abiler ablalalar ne sıkıntıları varsa, Allah'ım onların ne niyetleri varsa kolay eylesin. Allah'ım dünyada imtihanı kazanmaya nasip eylesin" sözlerine masalarda oturan müşteriler ve pavyon çalışanları ise "Amin" diyerek karşılık verdi.

Tebliğciler, İstanbul, Pavyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mekanları gezerek dini uyarılar yapan tebliğciler bu kez pavyonda görüntülendi - Son Dakika


13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in işlediği suçlar yanına kalmamalıdır, garantörlüğe hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in işlediği suçlar yanına kalmamalıdır, garantörlüğe hazırız
13:14
HEDEP'in İBB adaylığı için Başak Demirtaş'ın adı geçiyor HEDEP'in İBB adaylığı için Başak Demirtaş'ın adı geçiyor
13:00
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin seçim kararına ilk yorum: Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin seçim kararına ilk yorum: Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz
12:36
Nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu Nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu
12:29
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB adayı olacağı iddialarını yalanladı: Öyle bir şey yok İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB adayı olacağı iddialarını yalanladı: Öyle bir şey yok
12:16
Mazbatasını alan Hasan Arat resmen göreve başladı! Beşiktaş'ın yeni başkanı futbolun başına Feyyaz Uçar'ı getirdi Mazbatasını alan Hasan Arat resmen göreve başladı! Beşiktaş'ın yeni başkanı futbolun başına Feyyaz Uçar'ı getirdi
12:15
'Fatih Terim Fonu' vurgununda Arda Turan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı! Seçil Erzan'a resmen üç buçuk attırmış 'Fatih Terim Fonu' vurgununda Arda Turan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı! Seçil Erzan'a resmen üç buçuk attırmış
12:00
MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısına çıkmaması kulisleri hareketlendirdi MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısına çıkmaması kulisleri hareketlendirdi

Son Dakika
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in işlediği suçlar yanına kalmamalıdır, garantörlüğe hazırız
13:14 HEDEP'in İBB adaylığı için Başak Demirtaş'ın adı geçiyor
13:00 Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin seçim kararına ilk yorum: Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz
12:36 Nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu
12:29 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB adayı olacağı iddialarını yalanladı: Öyle bir şey yok
12:15 'Fatih Terim Fonu' vurgununda Arda Turan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı! Seçil Erzan'a resmen üç buçuk attırmış
12:16 Mazbatasını alan Hasan Arat resmen göreve başladı! Beşiktaş'ın yeni başkanı futbolun başına Feyyaz Uçar'ı getirdi
12:00 MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısına çıkmaması kulisleri hareketlendirdi
11:55 Alnının rotasında tek gözle doğan tay herkesi şaşırttı
11:43 Şahinbey 100. Yıl Tünelleri şehrin trafik yükünü hafifletecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2023 13:54:55. #1.11#
SON DAKİKA: Mekanları gezerek dini uyarılar yapan tebliğciler bu kez pavyonda görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement