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Mekke'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

54 dakika önce

Mekke'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı Umre yapanlar namazlarını yağmur altında eda ettiMEKKE - Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde şiddetli yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Mekke'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Umre yapanlar namazlarını yağmur altında eda etti

MEKKE - Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde şiddetli yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Mekke'de sağanak yağışı etkili oldu. Şiddetli yağış sırasında çakan şimşekler Mekke-i Mükerreme semalarını aydınlattı. Kabe'de umre görevini yerine getiren Müslümanlar yağmurun yağmasıyla birlikte büyük sevinç yaşarken, akşam ve yatsı namazları yağmur altında kılındı.

Suudi Arabistan Meteoroloji ve Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, bugün Mekke sakinlerine önümüzdeki saatlerde şiddetli yağışlara karşı önlem almaları uyarısında bulundu.

Mekke'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Suudi Arabistan, Mekke, Umre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:50 Kaynak: İHA
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