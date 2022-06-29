Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor

29.06.2022 10:12

Kabe'de tavaf eden Müslümanlardan genel görüntüler Kabe'nin detay görüntüleri Aileleri ile tavaf eden çocuklardan detaylar Tavaf eden Müslümanlardan detaylar MEKKE - Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine...

Kabe'de tavaf eden Müslümanlardan genel görüntüler

Kabe'nin detay görüntüleri

Aileleri ile tavaf eden çocuklardan detaylar

Tavaf eden Müslümanlardan detaylar MEKKE - Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor. Namazı Harem-i Şerif 'te (Mescid-i Haram) kılan Müslümanlar, Kabe'de tavaf edip dua etti.

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Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor
Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Mekke, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor - Son Dakika
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