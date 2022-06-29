Kabe'de tavaf eden Müslümanlardan genel görüntüler
Kabe'nin detay görüntüleri
Aileleri ile tavaf eden çocuklardan detaylar
Tavaf eden Müslümanlardan detaylar MEKKE - Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor. Namazı Harem-i Şerif 'te (Mescid-i Haram) kılan Müslümanlar, Kabe'de tavaf edip dua etti.
Son Dakika › Güncel › Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor - Son Dakika