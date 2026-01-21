Meksika, 37 Suç Örgütü Üyesini ABD'ye Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Meksika, 37 Suç Örgütü Üyesini ABD'ye Gönderdi

21.01.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika, aralarında uyuşturucu karteli üyelerinin de olduğu 37 kişiyi yargılanmak üzere ABD'ye gönderdi.

MEXICO Meksika, aralarında uyuşturucu karteli üyelerinin de bulunduğu suç örgütü mensubu 37 kişinin yargılanmak üzere ABD'ye gönderildiğini açıkladı.

Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'ye gönderilen suç örgütü üyesi 37 kişiyi "ülkenin güvenliği konusunda tehdit oluşturan" kişiler olarak nitelendirdi.

Garcia Harfuch, söz konusu kişilerin 7 farklı askeri hava aracıyla Washington, Houston, New York, Pensilvanya, San Antonio ve San Diego'ya gönderildiğini kaydetti.

Bu kişiler hakkında idam cezası talep edilmemesi konusunda taahhüt verildiğini belirten Garcia Harfuch, bu transferle birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemi boyunca 92 "ağır suçlunun" ABD'ye gönderildiğini ifade etti.

ABD'ye gönderilen kişiler arasında terör örgütüne destek sağladığı gerekçesiyle ABD'de yargılanan ilk Meksika vatandaşı olacak Maria Del Rosario Navarro Sanchez ile "Sinaloa Karteli", "Los Beltran Leyva Karteli", "Jalisco Yeni Nesil Karteli", "Kuzeydoğu Karteli" isimli uyuşturucu karteli ve suç örgütlerinin üyeleri de yer alıyor.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika, 37 Suç Örgütü Üyesini ABD'ye Gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeytani plan Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı Şeytani plan! Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı
Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Torreira’dan ayrılık iddialarına yanıt Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt

10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:57
Togg’dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
09:50
Galatasaray’ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
08:26
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 10:52:34. #7.11#
SON DAKİKA: Meksika, 37 Suç Örgütü Üyesini ABD'ye Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.