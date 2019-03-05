Son Dakika Haberleri: Meksika'da Antik Şehirde Adak Mağarası Bulundu

Meksika'da Antik Şehirde Adak Mağarası Bulundu

2 saat önce

Meksika'da arkeologlar, Kolomb öncesi uygarlıklardan Mayalara ait Chichen Itza antik şehrinde, içinde 200 seramik kap olan bir adak mağarası bulduklarını açıkladı.

Meksika'da Antik Şehirde Adak Mağarası Bulundu, System.String[]
Meksika'da arkeologlar, Kolomb öncesi uygarlıklardan Mayalara ait Chichen Itza antik şehrinde, içinde 200 seramik kap olan bir adak mağarası bulduklarını açıkladı.


Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsünce yapılan açıklamada, seramik kapların M.S.1000 yılına ait olduğunun sanıldığı belirtildi.


Açıklamada, kaplarda bulunan kemik parçaları ve yanmış adak malzemelerinin analiz edildiği kaydedildi.


Arkeolog Guillermo de Anda, mağaranın keşfinin, Maya yerlilerinin uzmanlara bilgi vermesinin ardından 2018'de başladığını ifade etti.


De Anda, Mayaların adaklarını sunmak için son derece dar olan mağarada karınlarının üstünde sürünmeleri gerektiğini ve adakların genellikle Tlaloc adını verdikleri yağmur tanrısına sunulduğunun varsayıldığını söyledi.


"Balamku" adı verilen mağaranın, Maya uygarlığı tarafından inşa edilen Kukulkan Piramidi'nin 3 kilometre doğusunda yer aldığını belirten de Anda, uzmanların mağara ile piramit arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırdığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:39 Kaynak: AA

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