Meksika'da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
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Meksika'da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı

02.09.2022 20:42
Meksika'da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı

Meksika'da bir futbol sahasına düzenlenen silahlı saldırıda aralarında Yecapixtla şehrinin eski Belediye Başkanı Refugio Amario Luna'nın da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi de yaralandı.

Meksika'da bir futbol sahasına düzenlenen silahlı saldırıda aralarında Yecapixtla şehrinin eski Belediye Başkanı Refugio Amario Luna'nın da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi de yaralandı.

Meksika'nın Morelos eyaletinin Yecapixtla şehrinde futbol maçı sırasında silahlı kişiler taraftarlara ateş açtı. Morelos Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili yaptığı açıklamada, futbol sahasına 2 araçla gelen silahlı kişilerin düzenlediği saldırı sonucu aralarında Yecapixtla şehri eski Belediye Başkanı Refugio Amario Luna'nın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Görgü tanıklarının ifadesine göre olayda en az 10 kişinin yaralandığı belirtilirken, saldırganların araçlarına binerek kaçtığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise bazı bölge hastanelerinin, yeniden saldırı yapılması ihtimaline karşı yaralıları kabul etmediği iddia edildi.

Başsavcılık, olayla ilgili incelemelerin yapıldığını ve saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldığını duyurdu. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

Futbol, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
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