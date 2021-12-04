Meksika'da bir kamyonda 210 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Meksikalı yetkililer, bir kamyonda 210 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü, Puebla eyaletinde bir kontrol noktasında durmayan, yoluna devam eden bir kamyonun, Tecamachalco şehri yakınlarındaki takibin ardından durdurulduğunu belirtti.

Yetkililer, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 210 düzensiz göçmenin kamyonda minderlerin üzerinde ve el yapımı yelpazeler ile serinleyemeye çalışarak seyahat ettiklerini aktardı.

Göçmenlerin kimliğine ilişkin bir açıklama yapılmazken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

Meksika'da 21 Kasım'da ABD'ye giden konteynerde Orta Amerika uyruklu 600 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

Hedef ABD

Uzun yıllardan bu yana Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

İçişleri Bakanlığı Göç Politikası Birimi'ne göre, Meksika, ocak-eylül ayları arasında 190 binden fazla belgesiz göçmeni tespit etti, bunlardan 74 bin 300'ünü ise sınır dışı etti.