Meksika'da havalimanı inşaat sahasında keşfedilen mamut iskeletlerinin sayısı 200'ü buldu - Son Dakika

Meksika'nın başkenti Meksiko'da yapımı devam eden yeni havalimanının inşaat sahasında keşfedilen mamut fosillerinin sayısı 200'e yaklaştı.

ABCNews'in haberine göre, arkeologlar, eski zamanlarda bir göl yatağının kıyılarıyken mamutlara cazip gelen, aynı zamanda hayvanların bataklığa saplanmalarına yol açan bölgenin, mamutların nesillerinin tükenmesine yol açan sırrın çözülmesine yardım edeceğine inanıyor.

"Mamut Merkezi" olarak adlandırılan bölgede en az 200 mamut iskeleti keşfedilirken, uzmanlar, sayının artabileceğini belirtiyor.

Bölgede 25 deve ve 5 at kalıntısının yanı sıra insanların, mamut kemiklerinden yaptığı aletler de bulundu.

Kazı çalışmalarının, havalimanı çalışmalarında gecikmeye yol açabileceği belirtiliyordu.