Meksika'da küçük uçak düştü: 6 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Meksika'da küçük uçak düştü: 6 ölü, 1 yaralı

Meksika'nın kuzeyinde küçük uçağın düşmesi sonucu altı kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Meksika'nın kuzeyinde küçük uçağın düşmesi sonucu altı kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Yetkililer, Sonora eyaletinin Hermosillo kentinden Arizona'nın Tucson kentine hareket eden Cessna uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü bildirdi. Kazada uçakta bulunan altı kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralandığını kaydeden yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

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