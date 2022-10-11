Meksika'dan İstanbul'a gelen gemide 1 ton 580 kilogram marihuana ele geçirildi - Son Dakika
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Meksika'dan İstanbul'a gelen gemide 1 ton 580 kilogram marihuana ele geçirildi

11.10.2022 10:40
Meksika'dan İstanbul'a gelen gemide 1 ton 580 kilogram marihuana ele geçirildi

Meksika'dan İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen gemideki konteynerde kumaş toplarının arasında 1 ton 580 kilo 460 gram marihuana ele geçirildi.

Meksika'dan İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen gemideki konteynerde kumaş toplarının arasında 1 ton 580 kilo 460 gram marihuana ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Meksika'dan İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir limana konteynerle yüksek miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını tespit eden ekipler, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Ambarlı Limanı'na yanaşan gemiye operasyon düzenledi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda gemideki bir konteynerde 156 kumaş topuna saklanmış 1 ton 580 kilo 460 gram marihuana ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.S, C.A, M.U, Z.Ö ile M.S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
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Yol tartışması anayolu ringe çevirdi...Biber gazıyla müdahale gecikmedi Yol tartışması anayolu ringe çevirdi...Biber gazıyla müdahale gecikmedi Meksika'dan Ambarlı Limanı'na gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi Meksika'dan Ambarlı Limanı'na gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: AA

Ambarlı Limanı, İstanbul, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'dan İstanbul'a gelen gemide 1 ton 580 kilogram marihuana ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Meksika'dan İstanbul'a gelen gemide 1 ton 580 kilogram marihuana ele geçirildi - Son Dakika
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