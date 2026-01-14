Meksika'nın Bağımsız Dış Politika Vurgusu - Son Dakika
Meksika'nın Bağımsız Dış Politika Vurgusu

14.01.2026 10:36
Başkan Sheinbaum, Meksika'nın egemenliğini koruyarak dış politikasını sürdüreceklerini açıkladı.

MEKSİKO, 14 Ocak (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, eşitlik ve egemenlik temelinde izledikleri dış politikayı sürdüreceklerini belirterek, ABD de dahil olmak üzere diğer ülkelere hiçbir şekilde boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Salı günü sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, Meksika ve ABD'nin, güvenlik konularına yönelik koordinasyon ve işbirliği yürüttüğünü kaydeden Sheinbaum, Meksikalıların "tarihlerini ve bağımsızlık ve egemenliğin anlamını unutmamalarının" da önemli olduğunu ifade etti.

ABD, Meksika ve Kanada arasında serbest ticarete ilişkin imzalanan ABD-Meksika-Kanada Anlaşması konusuna da değinen Sheinbaum, anlaşmanın Meksika için olumlu etkileri olacağı yönündeki inancını dile getirdi.

"Anlaşma ile ilgili süreç ilerliyor. Anlaşma Meksikalılara fayda sağlayacak" diyen Sheinbaum, gümrük vergileri gibi çözülmesi gereken sorunlar olduğunu da dikkat çekti.

Sheinbaum pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Biz egemen bir ülkeyiz ve bu son derece önemli" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu görüşme, iki liderin Kasım 2024'ten bu yana gerçekleştirdikleri sekizinci telefon görüşmesi olarak kayda geçti.

İki liderin telefon görüşmesi, ticaret, güvenlik ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularında gerginliklerin yaşandığı bir ortamda gerçekleşti. Meksika hükümeti, dış politikasının temel ilkeleri olarak karşılıklı saygı ve egemenliği öncelikli tutma konusunda kararlı bir tutum sergiliyor.

Kaynak: Xinhua

