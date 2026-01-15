Mektebim Koleji Elazığ Kampüsü Açıldı

MEKTEBİM Koleji, Elazığ'daki yeni kampüsünün açılışını düzenlenen lansman programıyla gerçekleştirdi. Programda konuşan Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, "Bizler Mektebim'de eğitimi, Cumhuriyetimizin temel değerleri ışığında; düşünen, sorgulayan ve sorumluluk alan bireyler yetiştirme yolculuğu olarak görüyoruz" dedi.

Mektebim Koleji Elazığ kampüsü, düzenlenen lansman programıyla açıldı. Okulun konferans salonunda düzenlenen programda kampüs yöneticilerine rozetleri, Mektebim Koleji kurucusu Ümit Kalko tarafından takdim edildi. Programda konuşan Elazığ Kampüsü Kurucusu Murat Dögüş, kampüsün güçlü akademik kadrosu, yenilikçi eğitim modeli ve teknolojik altyapısıyla Elazığ'ın eğitim geleceğine değer katacağını dile getirdi.

'KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ OLDU'

Programda konuşan Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, kampüsün kentte eğitime yeni bir soluk getirmesini hedeflediklerini ifade ederek, "Elazığ'da olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Elazığ'da uzun yıllardır bir yatırım yapma planımız vardı. Tabii ülkemizin 81 ilinde de bu planlarımız var ama Elazığ gerçekten bizim uzun zamandır kovaladığımız bir şehirdi. Özel okullar Türkiye'de son dönemlerde eğitim çıtasının yükselmesinde de önemli rol oynadılar. Aynı zamanda özel okulların sayısının artması bizim devlet okullarımızın da kalitesinde bir artışa vesile oldu. O açıdan bu rekabet tatlı bir rekabettir ve buradan kazanan hep öğrencilerimiz oluyor. Elazığ'da yaptığımız bu yeni eğitim yatırımı ile birlikte Mektebim Kolejlerinin Türkiye genelinde kampüs sayısı 55'e yaklaştı. Öğrenci sayımız ise 25 bine yaklaştı. Tabii ki burada sayılar çok önemli değil belki ama bizim her bir şehirde bir bayrak dalgalandırıyor olmamız mutluluk verici. Her gittiğimiz şehirde yaşam başarısını, milli ve manevi değerlerimizi çocuklarımıza aşılamak, akıl ve bilim yolundan giden nesilleri daha da çoğaltmak, yani kısacası gelişmiş bir ülke olma yolunda ülkemiz için yetişmiş insan gücü yetiştirmeye katkıda bulunmak, bizim için çok büyük bir mutluluk vesilesi" dedi.

'ELAZIĞ'DA EĞİTİM ÇITASI YÜKSELECEK'

Kentteki eğitim kalitesinin yükseleceğini belirten Kalko, "Açıkçası Mektebim Koleji, eğitimden kazandığını eğitime yatıran bir kurumdur. Kurulduğundan beri böyle oldu. Zaten belki de en büyük farklarından bir tanesi de buydu hızlı büyümesindeki. Yoksa birçok kurum çok kıymetli ama bizim de farklı bir hikayemiz var. Az önce toplantıda öğretmen arkadaşlarımıza da söylemiştim. Bu bir iddia işidir. ve bizim de bir iddiamız var. Biz 'daha çok çalışacağız' diyoruz. Biz 'daha çok öğrencilerimize, daha sağlıklı bilgileri, daha kısa sürede, daha pekiştirerek vereceğiz' diyoruz. O açıdan Elazığ'da da çok kısa sürede eğitim çıtasının yükselmesine katkıda bulunacağımıza inancım tam" diye konuştu.

Mektebim Koleji Elazığ Kampüsü Kurucusu Murat Dögüş ise Elazığ kampüsünün bölgeye değer katacağını vurgulayarak, bu yeni yapılanmanın öğrenciler ve veliler için güçlü bir eğitim fırsatı sunduğunu ifade etti.