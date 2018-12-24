Son Dakika Haberleri: Mektuplarını PTT Müdürünün Elinden Aldılar

Mektuplarını PTT Müdürünün Elinden Aldılar

2 saat önce

Sivas'ta okumaya yazmayı öğrenen minik öğrenciler, sınıf arkadaşlarının kendilerine yazdıkları mektupları PTT müdürünün elinden aldılar.

Mektuplarını PTT Müdürünün Elinden Aldılar, System.String[]
Sivas'ta okumaya yazmayı öğrenen minik öğrenciler, sınıf arkadaşlarının kendilerine yazdıkları mektupları PTT müdürünün elinden aldılar.

Sivas'ta Namık Kemal İlköğretim Okulu 1-D sınıfında okuma yazmayı öğrenen minik öğrenciler, geçtiğimiz hafta sınıf arkadaşlarına yazdıkları mektuplarını PTT şubesine giderek postalamıştı. Minikler sınıf arkadaşlarının kendilerine yazdıkları mektuplar bugün Sivas PTT Başmüdürü Hükümdar Kavak ve postacıların ellerinden aldılar. PTT Başmüdürü Kavak, çocuklara çeşitli hediyelerde takdim etti. Minikler mektuplarını teslim alırken hep bir ağızdan "Bak postacı geliyor" türküsünü okudu.

PTT Başmüdürü Hükümdar Kavak, mektup ve filateli kültürünün yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtip, "Geçmişte tek haberleşme aracı olan mektup zaman içinde teknolojik gelişmelere bağlı olarak yerini elektronik postaya ve diğer iletişim araçlarına bırakmış olsa da önceki kuşakların hafızalarında bir kültür olarak yaşamaktadır. Bu kültürün genç kuşaklara aktarılarak sürdürülmesi için PTT'nin sosyal ve kültürel sorumluluk projeleri kapsamında ilköğretim çağında ki öğrencilerimize mektup kültürünü tanıtmaya devam edeceğiz" dedi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:03 Kaynak: İHA

Namık Kemal, Kavak, Sivas, PTT, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


18 Yaşındaki Cinayet Zanlısı Tutuklandı Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar

Öfkeli Adam, Arabasına Çarpan Sürücüyü Yumruk Darbeleriyle Bayılttı Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 14:23:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mektuplarını PTT Müdürünün Elinden Aldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]