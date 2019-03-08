Melanie'nin Katiline Ömür Boyu Hapis
4 dakika önce
SAVCI, saldırganın genç kadına tecavüz girişiminde bulunmak istediğini de iddianameye koymuştu ancak bu suçlama ispatlanamamıştı.
SAVCI, saldırganın genç kadına tecavüz girişiminde bulunmak istediğini de iddianameye koymuştu ancak bu suçlama ispatlanamamıştı. Almanya'da sabit ikamet adresi bulunmayan Bulgar vatandaşı 39 yaşındaki Stoyan A. geçen yıl mayıs ayında Berlin'in Pankow semtindeki bir parkta spor yapan Melanie R.'ye saldırmış ve genç kadını boğarak öldürmüştü. Cinayetten sonra kaçan Bulgar zanlı, İspanya'da yakalanıp Berlin'e getirilmişti. Dört hafta süren yargılama sürecinde suçunu itiraf eden Stoyan A. tecavüz suçlamalarını ise reddetmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:40
80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü
Soylu'nun "Tutuklanacaklar" Sözleri, Almanya'yı Rahatsız Etti: Endişeliyiz
Seçimlere 23 Gün Kala 5 Kritik Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Belli Oldu
Çalışan Anneye Devletten 9 Bin 385 Lira