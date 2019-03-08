Melanie'nin Katiline Ömür Boyu Hapis

SAVCI, saldırganın genç kadına tecavüz girişiminde bulunmak istediğini de iddianameye koymuştu ancak bu suçlama ispatlanamamıştı.

SAVCI, saldırganın genç kadına tecavüz girişiminde bulunmak istediğini de iddianameye koymuştu ancak bu suçlama ispatlanamamıştı. Almanya'da sabit ikamet adresi bulunmayan Bulgar vatandaşı 39 yaşındaki Stoyan A. geçen yıl mayıs ayında Berlin'in Pankow semtindeki bir parkta spor yapan Melanie R.'ye saldırmış ve genç kadını boğarak öldürmüştü. Cinayetten sonra kaçan Bulgar zanlı, İspanya'da yakalanıp Berlin'e getirilmişti. Dört hafta süren yargılama sürecinde suçunu itiraf eden Stoyan A. tecavüz suçlamalarını ise reddetmişti.

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