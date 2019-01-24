Melek Mosso'dan "Keklik Gibi" Sürprizi!

Kendi besteleri ve yorumladığı cover şarkılarla dijital mecralar ve canlı performans mekanlarında hatrı sayılır bir dinleyici kitlesine sahip olan Melek Mosso'nun beğeni toplayan ikinci single çalışması "Gölgen Yeter"in ardından, yeni şarkısı "Keklik Gibi" Sony Music etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.

İLK KEZ FENOMEN DİZİ "ÇUKUR"DA YAYINLANAN ŞARKI, AYNI GÜN YOUTUBE TRENDLER LİSTESİNE GİRDİ!..

İlk kez fenomen televizyonun dizisi Çukur'un yeni bölümünde yayınlanarak büyük beğeni toplayan şarkı, aynı gün Youtube'un "Trendler" listesine 25. sıradan giriş yaparken; sosyal paylaşım sitelerinde de en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Bir yandan ilk stüdyo albümünün hazırlıklarına devam eden Mosso; daha önce birçok sanatçı tarafından seslendirilen "Keklik Gibi" türküsüne güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla yeniden hayat vererek, dinleyicilerine de albüm öncesi bir sürpriz yaptı.

Piyano, klavye (Zafer Karayazgan): mute bağlama, şelpe, perküsyon (Velican Sağun): yaylıtanbur, kopuz, perdesizgitar, e-bow (Uğur Varol) gibi enstrümanlarınkullanıldığı şarkı Çınar Records'ta kaydedildi.

Tüm dijital müzik platforlarında yayına giren "Keklik Gibi" single'ının kapak fotoğrafı Ogün Akgül'e, mix ve masteringi ise Selim Topsakal'a ait.