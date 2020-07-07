Melikgazi Belediyesi ihale ile 96 adet daire satacak - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi ihale ile 96 adet daire satacak

Melikgazi Belediyesi Küçükali ve Anbar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 96 adet kentsel dönüşüm dairesini satışa çıkardı.

Melikgazi Belediyesi Küçükali ve Anbar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 96 adet kentsel dönüşüm dairesini satışa çıkardı. İhale 14 Temmuz 2020 Salı günü saat 15.00'te belediyenin açık otoparkında yapılacak.

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Ev sahibi olmak isteyen vatandaşları ihaleye katılmaya davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüm kapsamında yapmış olduğumuz 96 dairemizi satışa sunuyoruz. İnşallah Kurban Bayramına ihalemizden alacağınız evinizde girersiniz. Ekonomik olarak çok uygun dairelerimiz için bankalarla anlaşma yaptık. 120 aya kadar ödeme imkanı sunuldu. Küçükali ve Anbar Mahallemizde 2+1 olarak tasarlanan dairelerimiz en düşük 160 bin, en yüksek ise 235 bin TL'den satışa sunulacak. Ev almayı düşünen vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmasınlar. Rabbim daireleri alacak vatandaşlarımıza evlerinde sağlık ve huzur içinde oturmayı nasip etsin" dedi.


Başkan Dr. Palancıoğlu, ihale ile ilgili detaylı bilgilerin www.melikgazi.bel.tr adresinden öğrenilebileceğini ve oturmaya hazır dairelerin gezilerek görülebileceğini söyledi. - KAYSERİ

Melikgazi, Anbar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi ihale ile 96 adet daire satacak - Son Dakika
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