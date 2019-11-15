Son Dakika Haberleri: Melikgazi Belediyesi'nden Emlak vergisi Uyarısı
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Melikgazi Belediyesi'nden Emlak vergisi Uyarısı

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, emlak vergisi ile iş yerlerinin çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2019 yılı 2. taksit ödemelerinin son tarihi 30 Kasım 2019 olduğunu hatırlattı.

Melikgazi Belediyesi'nden Emlak vergisi Uyarısı, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, emlak vergisi ile iş yerlerinin çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2019 yılı 2. taksit ödemelerinin son tarihi 30 Kasım 2019 olduğunu hatırlattı.


Başkan Dr. Palancıoğlu, borç ödeme işlemlerinin veznelerde yoğunluk yaşanmaması için son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Emlak vergisi ile iş yerlerinin çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2019 Yılı 2.taksit ödemelerinin son tarihi 30 Kasım 2019 olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız ödemelerini veznelerimizden veya sıra beklemeden 'melikgazi.bel.tr' sitemizdeki e-belediye sistemi üzerinden 30 Kasım 2019 günü saat 17: 00'e kadar yapabilirler. Vatandaşlarımızın bu işlemlerini son güne bırakmadan rahat bir ortamda yapmalarını tavsiye ediyoruz. Belediyelerin öz kaynaklarından emlak vergini; imar, yol, kaldırım, park, ağaç, temizlik ve çevre düzenlemesi gibi çeşitli hizmetlerle vatandaşa geri ödüyoruz." dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:01 Kaynak: İHA
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