Melikgazi'de açık hava film günleri başladı - Son Dakika
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Melikgazi'de açık hava film günleri başladı

31.07.2022 13:55
Melikgazi'de açık hava film günleri başladı

Melikgazi Belediyesinin düzenlediği "Açık Hava Film Günleri" Gesi Fatih Mahallesi Yeşilyurt Parkı'ndaki ilk gösterim ile başladı.

Melikgazi Belediyesinin düzenlediği "Açık Hava Film Günleri" Gesi Fatih Mahallesi Yeşilyurt Parkı'ndaki ilk gösterim ile başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen etkinlik, bu yıl da start aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların bu hizmetten dolayı mutlu olduklarını, vatandaş mutlu olunca kendilerinin de mutlu olduğunu belirtti.

Yaz akşamlarının Melikgazi'de farklı yaşandığını vurgulayan Palancıoğlu, ilçe genelindeki etkinliklerin hız kesmeden devam edeceğini aktardı.

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Kaynak: AA

Melikgazi, Yeşilyurt, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melikgazi'de açık hava film günleri başladı - Son Dakika

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