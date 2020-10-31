'Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Mimari Fikir Yarışması' değerlendirmesi başladı - Son Dakika

'Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Mimari Fikir Yarışması' değerlendirmesi başladı

31.10.2020 13:11
'Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Mimari Fikir Yarışması' değerlendirmesi başladı, System.String[]

Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Mimarlar Odası ile ortaklaşa düzenlenen 'Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Mimari Fikir Yarışması' için jüri değerlendirmeleri başladı.

Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Mimarlar Odası ile ortaklaşa düzenlenen 'Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Mimari Fikir Yarışması' için jüri değerlendirmeleri başladı. Ulusal çapta yapılan değerlendirmelerden sonra sonuçlar 9 Kasım Pazartesi günü açıklanacak.

100'den fazla projenin katıldığı yarışma da değerlendirme yapan ekibi ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Yaklaşık 2 ay önce proje kabullerini yaptığımız mimari ulusal fikir yarışması kapsamında şimdi jüri üyelerimiz değerlendirmeleri yapıyor. Pandemi kapsamında tüm başvuruları online olarak aldık. Şehir merkezinde bir noktada buluşma noktası tanımlayacağız. Buluşma noktasında birçok fonksiyonu yükleyerek burada bir tanımlama yapmak istiyoruz. Şehrin mimari ve kültürel yapısına uygun olarak yapılacak bu çalışmayı ilk defa yapıyoruz. Ulusal çapta yaptığımız bu çalışma ödüllü bir yarışma. Bu kapsamda Mimarlar Odası'na, jüri üyelerimize ve emeği geçen belediye personeline çok teşekkür ederim. Melikgazi Belediyesi olarak ilerde yapacağımız yeni yarışmalarımıza da mimarlarımızın başvurularını bekleyeceğiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum, hayırlı olsun" dedi.

Kayseri Mimarlar Odası Başkanı Halil Çevik ise; "Melikgazi Ulusal Mimari Fikir Yarışmasında artık proje değerlendirmesine başlamış bulunmaktayız. Yoğun bir katılım sağlayan meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kentin geleceğine yön verecek tanımsız bir mekanı tanımlı hale getirecek bir nihai sonuç olacağını düşünüyoruz. Bize bu konuda büyük deşsek ve katkı sağlayan Mustafa Başkanımıza çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun." diye konuştu. - KAYSERİ

'Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Mimari Fikir Yarışması' değerlendirmesi başladı
'Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Mimari Fikir Yarışması' değerlendirmesi başladı
'Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Mimari Fikir Yarışması' değerlendirmesi başladı
'Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Mimari Fikir Yarışması' değerlendirmesi başladı
'Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Mimari Fikir Yarışması' değerlendirmesi başladı

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Mimari Fikir Yarışması' değerlendirmesi başladı - Son Dakika


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