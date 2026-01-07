Melikgazi'den Ücretsiz KPSS Kursu - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Melikgazi'den Ücretsiz KPSS Kursu

07.01.2026 12:17
Melikgazi Belediyesi, KPSS için ücretsiz hazırlık kursu açıyor. Başvurular 16 Ocak'a kadar.

Melikgazi Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) hazırlanan öğrencilere destek amacıyla ücretsiz hazırlık kursu açıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlere planlı ve sınav odaklı bir hazırlık süreci sunan belediye, kamu personeli olmak isteyenler için KPSS'ye hazırlık kursu düzenliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede akıl küpü kütüphaneleri, teknoloji atölyeleri ile sosyal ve kültürel birçok etkinlikle gençlerin yanında olduklarını ifade etti.

Başvuruların başladığını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizi inşa ederken gençlerimizi de ihmal etmiyor, onların başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gençlerimizi çok seviyor ve her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacı ile dershaneye gidemeyen öğrencilerimize yönelik hazırlık kursları düzenliyoruz. Kayıt olmak için son başvuru tarihi 16 Ocak. Genel yetenek ve genel kültür olmak üzere derslerimiz Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerinde verilecek. Sınava kadar devam edecek kurslarımızdan öğrenciler branşlara göre ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek. Matematik, tarih, coğrafya ve Türkçe derslerini alanında deneyimli ve başarılı eğitmenlerimiz verecek."

Palancıoğlu, ayrıca engelli bireylerin istihdamına yönelik her yıl düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı hazırlık kursunun kayıtlarının başladığını, son başvuru tarihinin 9 Şubat Cuma günü olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

