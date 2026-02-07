Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut\'a Yenildi

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ,

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Ozan Gönen, Yarkin Keskin, Mustafa Gürhan Soysal

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Dangerfield 10, Doğa 8, Merve Arı 18, Merve Uygül 7, İdil 2, Cansu 4, Özge, Collier 21, Feray 2

EMLAK KONUT: Günesh 3, Ferda 9, Thomas 15, Ceren 5, Delaere 18, Zeynep 2, Melek 6, Holesinska 4, Gizem 11, Macaulay 4, Berfin 17

1'İNCİ PERİYOT: 11-25

DEVRE: 29-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-67

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Emlak Konut'a 94-72'lik skorla yenildi. Müsabakanın en skorer ismi 21 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Charlie Collier oldu.