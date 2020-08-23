"Melikgazi Salça Günleri" hazırlıkları başladı - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi tarafından vatandaşların kışlık ihtiyaçlarını karşılaması için "Melikgazi Salça Günleri" etkinliği düzenlendi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Evliyalar bölgesinde vatandaşların kışlık hazırlığını hijyenli bir ortamda yapmaları için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Palancıoğlu, salça kaynatmak isteyenlerin piyasadan daha uygun bir fiyata etkinlik alanında domates satın alabildiğini belirtti.

Etkinlik alanında 24 saat hizmet verildiğini belirten Palancıoğlu, "Vatandaşlarımız konforlu bir şekilde salçalarını kaynatıyor. Burada maske ve mesafe kuralına da riayet ediyoruz." dedi.

Mahalle aralarında salça kaynatma döneminde çevre kirliliğinden dolayı çok fazla şikayet alındığını vurgulayan Palancıoğlu, Mimarsinan Evliyalar bölgesinde yapılan hazırlıkla soruna çözüm bulduklarını ifade etti.

Palancıoğlu, mahalle aralarında salça kaynatmanın yasak olduğunu hatırlatarak Mimarsinan Evliyalar Bölgesinde ve Belsin Kocatepe Mahallesi'nde gerçekleşecek salça günleri etkinliği için randevu alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan 40 ocağın yer aldığı, salça çekme makinesi, yıkama yeri ve ihtiyaçların belediye tarafından karşılandığı salça günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.