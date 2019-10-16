Son Dakika Haberleri: Melisa Sözen koltuk değneğiyle lansmana katıldı!
Son Dakika Magazin Melisa Sözen koltuk değneğiyle lansmana katıldı!

Melisa Sözen koltuk değneğiyle lansmana katıldı!

1 saat önce

Lansmana bacağındaki bir problem nedeniyle koltuk değneğiyle katılan Melisa Sözen'i sevgilisi Hatun Tekin yalnız bırakmadı!

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Lansmana bacağındaki bir problem nedeniyle koltuk değneğiyle katılan Melisa Sözen'i sevgilisi Hatun Tekin yalnız bırakmadı!

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Melisa Sözen koltuk değneğiyle lansmana katıldı!

Melisa Sözen, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:06 
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