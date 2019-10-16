Melisa Sözen koltuk değneğiyle lansmana katıldı!
1 saat önce
Lansmana bacağındaki bir problem nedeniyle koltuk değneğiyle katılan Melisa Sözen'i sevgilisi Hatun Tekin yalnız bırakmadı!
Lansmana bacağındaki bir problem nedeniyle koltuk değneğiyle katılan Melisa Sözen'i sevgilisi Hatun Tekin yalnız bırakmadı!
#MelisaSözen #HarunTekin
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:06
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