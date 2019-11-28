Son Dakika Haberleri: Meltem Yılmazkaya yeni yaşına sette girdi
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Meltem Yılmazkaya yeni yaşına sette girdi

6 saat önce

Önceki akşam BKM'da gerçekleşen çekimde doğum gününü kutlayan Meltem Yılmazkaya, pastayı arkadaşlarıyla beraber kesti.

Meltem Yılmazkaya yeni yaşına sette girdi, System.String[]

Önceki akşam BKM'da gerçekleşen çekimde doğum gününü kutlayan Meltem Yılmazkaya, pastayı arkadaşlarıyla beraber kesti. Emre Altuğ ve Onur Buldu'nun da mumları üflemeye çalışmasıyla bol kahkahalı bir kutlama gerçekleşti.

Meltem Yılmazkaya, Emre Altuğ, Onur Buldu, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:54 
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