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Meltem Yılmazkaya yeni yaşına sette girdi
6 saat önce
Önceki akşam BKM'da gerçekleşen çekimde doğum gününü kutlayan Meltem Yılmazkaya, pastayı arkadaşlarıyla beraber kesti.
Önceki akşam BKM'da gerçekleşen çekimde doğum gününü kutlayan Meltem Yılmazkaya, pastayı arkadaşlarıyla beraber kesti. Emre Altuğ ve Onur Buldu'nun da mumları üflemeye çalışmasıyla bol kahkahalı bir kutlama gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:54
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