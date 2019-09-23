Son Dakika Haberleri: "Memet Özer ile Mutfakta"nın yeni sezonu başlıyor!
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"Memet Özer ile Mutfakta"nın yeni sezonu başlıyor!

34 dakika önce

"Memet Özer ile Mutfakta" programının sunucusu, başarılı şef Memet Özer, birbirinden lezzetli tarifleriyle ünlü konuklarını 28 Eylül'den itibaren Cumartesi günleri mutfağında ağırlamaya devam edecek.

Bu sezon önceki sezonlardan farklı olarak, konuklar Memet Özer'den habersiz en sevdikleri yiyecekleri ile programa gelecek ve Memet Özer, dokunuşlarıyla konuklarının getirdiği bu sürpriz malzemelerle farklı yemekler pişirecek.

Özer, sıra dışı, yan yana gelmez diye düşünülen malzemelerle eşsiz tatlar oluşturup, Türk ve Dünya mutfağından lezzetli tabaklar hazırlayarak, konuklarını çok şaşırtacak.

YENİ SEZONUN İLK KONUKLARI ÇİÇEK DİLLİGİL VE BORA ÖZTOPRAK!

"Memet Özer ile Mutfakta" programının28 Eylül Cumartesi günü konukları sevilen çift, ünlü oyuncu Çiçek Dilligil ile eşi başarılı müzisyen Bora Öztoprak olacak.

Çiçek Dilligil, Bora Öztoprak, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:12 Kaynak: Bültenler
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