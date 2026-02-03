Memur-Sen'den Enflasyon Değerlendirmesi - Son Dakika
Memur-Sen'den Enflasyon Değerlendirmesi

03.02.2026 13:06
Yalçın, ocak enflasyonunu eleştirerek maaşların artırılmadığını ve kamu reformu gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK'in açıkladığı yüzde 4,84'lük ocak ayı enflasyonuyla Hakem Kurulu kararı olan yüzde 11'lik artışın neredeyse yarısının ilk aydan eridiğini belirterek, "Enflasyonun hızı düşüyor, rakamlar küçülüyor fakat cebimizde hissedilen oranlarda değişiklik yaşanmıyor. Çünkü alım gücümüz gerektiği gibi, maaş/ücretlerimiz ise hak ettiği seviyede artırılmıyor" dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2026 yılı ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ücretlerde denge ve alım gücünde iyileşme için kamuda reform yapılması gerektiğini vurguladı.

Yalçın, 2026 yılının ilk enflasyon rakamının yüzde 4,84 olarak açıklandığını belirterek, "Hakem Kurulu Kararı olan yüzde 11'lik artışın neredeyse yarısı ilk aydan eridi" ifadesini kullandı. Ocak ayı enflasyonunun son beş yılın ocak ayları içinde en düşük, son 11 ayın enflasyon rakamları içinde ise en yüksek oran olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Yalçın, "2026 Ocak enflasyonu; son 5 yıllık 'Ocak ayı enflasyon rakamları' içerisinde en düşük ve son 11 aylık enflasyon rakamları içerisinde en yüksek enflasyon olarak kayıtlara geçti" dedi.

En yüksek artışların gıda, ulaştırma ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda görüldüğünü ifade eden Yalçın, "Kamu görevlilerimiz başta olmak üzere sabit gelirlilerin zorunlu harcama sepetlerinde artış devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu. Bu durumun ramazan ayında kamu görevlilerini zorlayacağını belirten Yalçın, "Ramazan ayının kamu görevlilerimiz için zor geçeceği açıktır" ifadesini kullandı.

Hedeflenen enflasyonun tutabilmesi için önümüzdeki aylara dikkat çeken Yalçın, "Hedeflenen/beklenen enflasyonun tutması için bundan sonraki aylarda enflasyonun yüzde 1'i geçmemesi gerekiyor. Aksi takdirde hedeflenen/beklenen enflasyonun tutma olasılığı oldukça düşük" dedi. Altı aylık dönemlerde enflasyonun son aylarda baskılandığını savunan Yalçın, "6 aylık dönemsel enflasyon rakamlarının son ayları genellikle baskılanarak enflasyon oranları düşürülüyor, maaş/ücretlere yansıyacak oran ise azaltılıyor" dedi. Yalçın'ın paylaşımı şöyle:

"Yıllık ve aylık enflasyon oranlarının düşmesi ekonomiye dair olumlu beklentiler açısından oldukça kıymetli. Enflasyonun hızı düşüyor, rakamlar küçülüyor fakat cebimizde hissedilen oranlarda değişiklik yaşanmıyor. Çünkü alım gücümüz gerektiği gibi, maaş/ücretlerimiz ise hak ettiği seviyede artırılmıyor. Beklenen/hedeflenen enflasyonun tutması için rakamsal baskılamalar değil, piyasada hissedilir politikalar üretilmeli, sapmaların maliyeti memurun emeklinin sırtına yüklenmemelidir.

2025 Ağustos ayında, toplu sözleşme görüşmelerinde, Hakem Kurulu sürecinde, Bütçe görüşmeleri öncesinde Meclis önünde Seyyanen Zam talebimizi ve beklentimizi açıkça dile getirdik. Bugün artık resmi ve ciddi bir adımın atılması gerekiyor. 10-15 yılda bir bozulan, çalışanlar arasında kıyaslamaya mecbur bırakılan ve kamu da huzursuzluğu artıran çarpıklaşma artık son bulmalıdır. Eşit işe eşit ücret diye yola çıkılan mevcut durumda; eşit iş, eşit statü ve eşit ücret maalesef kalmamıştır.

Beklentimiz açık ve nettir. Kamuda ücret reformu, personel sisteminde bütünlük ve kamu görevlileri sendikacılığında özgürlük. Acilen; kamuda ücret reformu yapılmalı, çalışmaları başlamalıdır. Sosyal tarafların katılımıyla tamamlanmalı, statüler arasındaki çarpıklaşma sonlandırılmalıdır. Buna uygun olarak; 4688 sayılı Kanun değiştirilmeli, masanın dışında personel sistemini bozan uygulamalara artık yer verilmemelidir. 8 dönem gerçekleştirilen, 4'ünde uzlaşma sağlanamayan bu sistemle 9. Dönem Toplu Sözleşme süreci beklenmemelidir."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

