Memur-Sen\'den Ulaşım Talepleri

Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi İbrahim Akar, ilçelerde görev yapan memurlar için toplu taşıma seferleri talep etti.

Akar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma filosuna 25 yeni otobüsün eklemesini kentin toplu taşıma hizmetlerinin daha iyi bir şekilde sağlanması adına olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Alınan yeni araçlarla şehir merkezinde ikamet edip ilçelerde görev yapan her gün ilçelere gidiş geliş yapan kamu çalışanlarının yaşadığı ulaşım sorununu çözmeye yönelik şekilde planlanması gerektiğini anlatan Akar, şöyle devam etti:

"Eskişehir'in ilçelerinde görev yapan memurlar ve öğretmenler, mevcut durumda toplu taşıma imkanı bulunmadığı için görev yerlerine kendi imkanlarıyla ulaşmak zorunda kalmaktadır. Aracı olmayan kamu çalışanları ise başkalarının araçlarıyla gidip gelmekte, bu durum hem ekonomik hem de zaman açısından ciddi mağduriyetler oluşturmaktadır."