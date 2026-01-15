Memur-Sen Hükümete Ücret Reformu Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Ekonomi

Memur-Sen Hükümete Ücret Reformu Çağrısı Yaptı

Memur-Sen Hükümete Ücret Reformu Çağrısı Yaptı
15.01.2026 14:49
Memur-Sen üyeleri, Hazine Bakanlığı önünde 'kamuda ücret reformu' talebiyle eylem yaptı.

ANKARA'da Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) üyesi kamu çalışanları, 'Kamuda ücret reformu' taleplerini dile getirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Bakanlık önünde toplanan yüzlerce Memur-Sen üyesi, 'Kamuda ücret reformu istiyoruz', 'Gelirde adalet, ücrette denge sağlansın', 'Ya vergi sabitlensin ya matrah yükselsin' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. 'Memur burada, adalet nerede', 'Yeni yasa geçsin, hakkımız verilsin', 'Hak, emek, adalet' sloganları atarak düdük çaldı.

'ÜCRETLE DENGE İSTİYORUZ'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın grup adına açıklama yaptı. Yalçın, 2026'nın ilk maaş gününde Ankara'da ve tüm illerde eylemde olduklarını belirterek, "Zamlı maaşların bile aynı işi yapan farklı statüdeki personel arasındaki çarpıklığı ne kadar belirginleştiğini hepimiz görüyoruz. Sosyal maliyet büyüyor. Kamudaki huzursuzluk daha da artıyor. Gelir dağılımı gittikçe bozuluyor. Kamuda çalışanlar arasındaki makas gün geçtikçe açılıyor. Mücadelemiz masada sesimizi duymayanların, sahanın sesini duyması içindir. Aynı işi yapanlar arasındaki ücret uçurumuna maliye nasıl göz yumuyor? Memurun ve emekliliğin sesini hükümet nasıl duymuyor? Maliyeciler bütçeyi denkleştirdiler; fakat memurun sosyal maliyetini hesaba katmadılar. Sosyal maliyeti önlemek, bütçeyi denkleştirmekten hem daha kolay hem de daha adaletliydi. Fakat işveren de hakem de zor olanı seçti. Masada söyledik, hakemde söyledik. Eylemlerimizde basın açıklamalarımızda her platformda söyledik. Şimdi bir kez daha söylüyoruz. Kurumlarda huzur kalmadı. Maliyenin bir tarafı öz, diğer tarafı üvey gören sistemi çalışma barışını bozdu, sistemi tıkadı. Dahası insanları çileden çıkarma noktasına getirdi. Yasa, masanın yükünü taşımıyor. Kanun çözmeye, masa kazanım üretmeye fırsat vermiyor. Kamu görevleri nefes alacak, sendikal alan ise soluk bulacak, yeni çıkış arıyor" ifadelerini kullandı.

Taleplerini sıralayan Yalçın, "Memurların da Memur-Sen'in de hakemin işlevsizliğine, yasanın yetersizliğine, kamu işverenin duyarsızlığına artık tahammülü yoktur. Biz bugün burada üç şey istiyoruz. Ücretle denge istiyoruz, gelirde adalet istiyoruz, kamuda çalışma barışını sağlayacak huzur istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

