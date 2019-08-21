Son Dakika Haberleri: Memur-Sen'liler Boş Cüzdanlarıyla Eylem Yaptı
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Memur-Sen'liler Boş Cüzdanlarıyla Eylem Yaptı

1 saat önce

Memur-Sen üyeleri, sendika yönetimi ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde ellerindeki boş cüzdanları göstererek toplu sözleşme masasındaki hükümet teklifini protesto etti.

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Memur-Sen üyeleri, sendika yönetimi ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde ellerindeki boş cüzdanları göstererek toplu sözleşme masasındaki hükümet teklifini protesto etti.

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Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:01 
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