Memur-Sen: Maaş Artışları Yetersiz
Memur-Sen: Maaş Artışları Yetersiz

Memur-Sen: Maaş Artışları Yetersiz
05.01.2026 12:51
Ali Yalçın, maaş artışlarının yetersizliğine ve kamu personel reformuna dikkat çekti.

Milyonlarca memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği kritik enflasyon verisi açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda yüzde 0,89 artarken yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

Bu verilerin açıklanmasıyla birlikte memurların maaş artışları, 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte netleşti.

Ocak ayı itibariyle memur maaşlarına yüzde 18,61 oranında zam yapılacak.

MEMUR-SEN'DEN ZAM ORANINA İTİRAZ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur maaş zamlarının belli olmasının ardından Ankara'da sendikasının genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

Zammın ardından konuşan ve 8. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını hatırlatan Yalçın, "Hatada ısrara ortak olmak istemedik. Kamu işveren heyeti bizim tekliflerimize hayal diyorlardı. Ama bugün geldiğimiz noktada tekliflerimizin ne kadar isabetli olduğu görüldü." dedi.

En düşük memur maaşının 58 bin 300 lira olduğunu belirten Yalçın, bu maaşı alan birisinin evlilik hayali kuramayacağını, ev kuramayacağını belirtti.

Yalçın, 30 yıllık memurun emekli ikramiyesinin 980 bin lira olduğunu, bu paraya ev değil kulübe bile alınamayacağını söyledi.

"EYLEM KESİNLİKLE GÜNDEMİMİZDEDİR"

Yalçın, "Eylem kesinlikle gündemimizdedir. Bunu herkes bilsin" diyerek bugün seyyanen zam ve toplu sözleşme sisteminde değişiklik taleplerini dile getirmek için basın toplantısı yaptıklarını belirtti.

"HAKLI TALEPLERİMİZİ GÖRMEZDEN GELİYORLAR"

Ali Yalçın, açıklamalarında şunları kaydetti:

Kamudaki gelir adaletsizliği artık teknik bir sorun olmaktan çıkıp vicdani bir siteme dönüşmüştür. Aynı odayı paylaşan, aynı işi yapanlar arasındaki uçurum büyümüş, sınavla gelmiş, dirsek çürütmüş kamu görevlilerimiz, emeğinin karşılığını bulamaz hale gelmiştir. Memur-Sen'in haklı taleplerini görmezden gelerek verilen Hakem Kurulu zamlarıyla belirlenen maaş/ücretler, emekli ikramiyeleri, emekli aylıkları piyasa gerçeklerinin altında kalarak enflasyon karşısında erimiş ve kamu görevlilerini süregelen bir geçim sıkıntısına mahkum etmiştir.

SEYYANEN ZAM TALEBİ

Kamuda bir diğer büyük problem Gelir Vergisindeki adaletsizliklerdir. Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi sistemi oturtulmadıkça, çalışanın omzundaki dolaylı vergi yükü hafifletilmedikçe vergide adaletin sağlanması olası değildir. Tüm bu sorunların çözümü için kamu personel sisteminde reform şarttır. Memur-Sen olarak, geçmiş kayıpları telafi edecek şekilde, emekliliğe de yansıyan taban aylığa seyyanen zam yapılmasını, çalışma barışı için 2026 yılında kamu personel sisteminde reformun tamamlanmasını, 4688 sayılı kanun; süre, yetki ve Hakem Kurulu yapısı yönüyle evrensel normlara uygun hale getirilmesini ivedi ve elzem görüyoruz.

"ÇALIŞMA BARIŞI BOZULACAK"

Kamu İşvereni bu başlıkları ajandasının en başına not etmeli, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ile kayıt altına alınan diğer problemlerine de çözüm üretmelidir. Ekonomik maliyeti göğüslemek, çalışma barışının bozulmasıyla ortaya çıkacak sosyal maliyeti üstlenmekten çok daha ucuz ve kolaydır."

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.