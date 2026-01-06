Memur ve Emeklinin Gerçeği TÜİK'ten Büyük - Son Dakika
Memur ve Emeklinin Gerçeği TÜİK'ten Büyük

Memur ve Emeklinin Gerçeği TÜİK\'ten Büyük
06.01.2026 15:19
Kotanlı, TÜİK'in rakamlarının halkın gerçek durumunu yansıtmadığını vurguladı.

Adalet ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu (AL-KON) Genel Başkan Yardımcısı ve Demokrat Büro Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı; enflasyon rakamları ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada; "Memurun ve emeklinin gerçeği TÜİK'ten büyüktür" dedi.

Ekonomik veriyi eleştirmek için değil kırılan umutları, gasp edilen alın teri ve kağıt üzerinde yok sayılan hayatlarının görmezden gelinemeyeceğini ifade eden Kotanlı, "Milyonlarca memurun, emeklinin ve dar gelirlinin hakları çarpıtılan rakamlarla örtbas edilmeye çalışılarak ekonomik gerçekleri görmemek aldatmacadan başka bir şey olamaz. TÜİK'in Rakamları memur ve emeklinin cüzdanına sığmıyor artık. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK uzun süredir halkın gerçeklerinden kopmuş, sokağın sesine sağır, sofradaki yangına kör bir tutum sergilemektedir. Çarşıda, pazarda, markette her gün değişen etiketler memur ve emeklinin canını yakarken; TÜİK'in açıkladığı steril rakamlar artık bir istatistik değil, bir illüzyon haline gelmiştir. Kendi hayal dünyalarında oluşturdukları bu "pembe tablolarla" sadece kendilerini kandırmıyorlar; milyonlarca memurun ve emeklinin sofrasındaki ekmeği eksiltiyorlar. Emeklinin ahı, memurun hakkı masada kalamaz bu ülkede yıllarca dirsek çürüten memurlarımız ve ömrünü bu vatana hizmete adamış emeklilerimiz, birer "istatistik nesnesi" değildir. Açıklanan bu sanal rakamlar üzerinden yapılan maaş artışları bir zam değil bir yoksullaştırma operasyonudur" diye konuştu.

Mehmet Zülfikar Kotanlı, Memur ve emeklinin ay sonunu planlayamamanın, kirasını ödeyememenin ağırlığı altında ezildiğini belirterek, "Sanal rakamlarla belirlenen maaş artışları bu insanların hayat standartlarını iyileştirmek bir yana, onları derin bir yoksulluğun ve çaresizliğin kucağına itmektedir. Bu bir vebal meselesidir İnsanların alım gücünü yok ederek sofrasındaki katığı eksilterek büyüme gerçekleşmez" dedi.

Kotanlı açıklamasının devamında şunları kaydetti; "Çarşıdaki, pazardaki ve marketteki yangın yüzde 100'leri aşmışken TÜİK'in masa başında belirlediği rakamlar halkın gerçeğiyle dalga geçmekten öteye gitmemektedir. Bu verilerle kendini kandıranlar, aslında toplumun vicdanını ve geleceğini yaralamaktadır. Hakikatten kaçarak adalet ve refah inşa edilemez. Milyonlarca insanın rızkını gerçek dışı verilerle budamak sadece ekonomik bir hata değil, ağır bir vebaldir gerçeklerin üzeri örtülemez gerçek rakamlar market poşetlerinin her geçen gün azalmasıdır, ödenemeyen faturalar, ertelenen hayallerdir. TÜİK'in rakamları ne derse desin; emeklinin, memurun ve işçinin cüzdanı yalan söylemez. Rakamlar sizin olabilir, ama hakikat memurun, emeklinin ve dar gelirlinindir." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ekonomi, Memur, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Memur ve Emeklinin Gerçeği TÜİK'ten Büyük - Son Dakika

Memur ve Emeklinin Gerçeği TÜİK'ten Büyük
