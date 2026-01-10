Memurların Sorunlarına Kalıcı Çözüm

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kamuda görevli memurlarımızın kanundan kaynaklı sorunlarına pansuman kabilinden palyatif çözümlerle değil, kalıcı çözümler üretmek ve beklentilere en güçlü şekilde cevap vermek istiyoruz" dedi.

Memur-Sen tarafından, kamu görevlilerinin sendikal hak ve özgürlükleri ile mali ve sosyal haklarını belirleyen Toplu Sözleşme sistematiğinin düzenlendiği 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun ele alındığı '4688 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Yargı Kararları ve Hukuki Tartışmalar 2' Sempozyumu düzenlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen programda, ilgili kanunun eksik ve tamamlayıcı yönleri ele alındı.

Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren Bakan Tunç, Türkiye'nin son 23 yılının sendikal hakların söylemden çıkıp somut kazanımlara dönüştürüldüğü bir reform dönemi olduğunu söyledi.

Yılmaz, 2002'yı sonrasında hayata geçirilen düzenlemelerin sendikacılığın tarihsel mücadelesini modern hukuk devleti zemininde yeniden tahkim eden bir kırılma noktası olduğunu kaydetti.

"Toplu sözleşmenin kapsamını ve uyuşmazlıkların çözümünü kanunla belirlenmiş şeffaf ve öngörülebilir kurallara bağladık"

Kamu yönetiminde katılımcılığı, şeffaflığı ve sosyal diyaloğu merkeze alan bir anlayışın kamu görevlilerinin sendikal hakları konusunda kendini güçlü bir şekilde hissettirdiğinin altını çizen Tunç, "2010 Anayasa değişikliğiyle kamu görevlerimize toplu sözleşme hakkını anayasal güvenceye kavuşturduk. Sosyal devlet ilkesini anayasal zeminde güçlendirdik. Böylece toplu görüşmeden toplu sözleşmeye geçişle beraber kamu personelimizin emeğini, kaliteli ve beklentilerini hukukun koruyucu şemsiyesini altına aldık. Toplu sözleşme hakkını sembolik değil, memurların nitelik, atanma, aylık, ödemek ve diğer özlük haklarını doğrudan belirleyecek güçte bir hukuki araç haline getirdik. Toplu sözleşmenin kapsamını, usulünü, bağlayıcılığını ve uyuşmazlıkların çözümünü tek taraflı tercihlere değil kanunla belirlenmiş şeffaf ve öngörülebilir kurallara bağladık. Bu kapsamda kurduğumuz kamu görevlileri hakem kurulu bu yapının bir parçası olarak hukukun belirleyici olduğu bir sistemi güvence altına almaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Adalet personelinin kariyer imkanlarının artırılması gibi bir çok alanda hedefler ortaya koyduk"

Tunç, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Stratejisi ile reform iradesini devam ettirdiklerini vurgulayarak, "Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan Belge; 5 temel amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetle geleceğe dönük bir yol haritasıdır. Çalışma arkadaşlarımızın kariyer imkanlarını artırmayı, ekonomik ve sosyal haklarını geliştirmeyi, çalışma ortamlarını iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede Strateji belgemizde; adalet teşkilatında insan kaynakları yönetiminin daha da geliştirilmesi, adalet personeline özgü meslek etiği ilkelerinin belirlenmesi, personel tayinlerinin, belirli bir takvime bağlanması ve somut kriterlere bağlı olarak yapılması, savcılık ve mahkeme yazı işleri müdürlüklerinin çalışma alanlarının iyileştirilmesi, adalet personelinin kariyer imkanlarının artırılması ve uzman katiplik gibi yeni unvanların ihdas edilmesi gibi bir çok alanda hedefler ortaya koyduk. Önümüzdeki süreçte bu hedefleri tek tek hayata geçireceğiz" ifadelerine yer verildi.

"Kamuda görevli memurlarımızın Kanun'dan kaynaklı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek istiyoruz"

Tunç, kamu görevlilerinin '4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'ndan dolayı yaşadığı sıkıntılara ilişkin de konuşarak, şu ifadelere yer verdi:

"Adalet mülkün temeli olduğu kadar emeğinde yegane güvencesidir. Nitekim 4688 Sayılı Kanun ve bu kanunun etrafında şekillenen yargı kararları hukukun emeği koruduğu ölçüde güçlü olduğunu devletin çalışanını dinlediği ölçüde kapsayıcı olduğunu adaletin hükmünü adil bir denge üzerine kurmasıyla tecelli edeceğini göstermektedir. Biz paylaşımda adalet hak ve hakkaniyet ilkesini savunuyoruz. İşçi ve işveren arasındaki memur ve amir arasındaki ilişkiyi; hukukun, emeğin korunması ve üretimin devamlılığı bakımından terazinin iki kepesi gibi görüyoruz. Terazinin her zaman adalet üzere dengede olması gerektiğini hep savunuyoruz. Bu bilinçle hareket ederek kamuda görevi memurlarımızın kanundan kaynaklı sorunlarına pansuman kabiliğinden palyetik çözümlerle değil kalıcı çözümler üretmek ve beklentilere en güçlü şekilde cevap vermek istiyoruz."

"Keşke daha yapıcı, daha düzeyli ve sürekli proje üreten, yapıcı bir muhalefet anlayışı olsa"

Türkiye'deki tartışma ortamına da değinen Tunç, hükümet ve Bakanlık olarak her türlü yapıcı eleştiriye açık olduklarını dile getirdi. Fakat sadece karşı çıkma sadece karalama ve hakaret siyaseti üzerinden yapılan eleştirilerin Türkiye'ye bir faydasının olmadığını vurgulayan Tunç, "İftiraların, mesleksiz ithamların, çirkin yakıştırmaların özellikle Cumhurbaşkanımıza yönelik meşruiyet tartışmalarının hiçbir geçerliliği söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı ve AK Parti meşruiyetini milletten almış. ve meşruiyetten alarak millete hizmet ettiği için çeyrek asırdır da millet vazgeçmemiştir ve bundan sonra da vazgeçmeyecektir. Biz meşruiyeti yabancılarda dış ülkelerde ülkemizi şikayet ederek aramayız. Maalesef ülkemiz muhalefetinin de böyle bir şanssızlığı var. Keşke daha yapıcı, daha düzeyli ve sürekli proje üreten, ön alan, ön açan ve yapıcı bir muhalefet anlayışı olsa" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının arından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bakan Tunç'a hediye takdiminde bulundu. Program, Bakan Tunç'un konuşmasından sonra sempozyum oturumlarıyla devam etti. - ANKARA