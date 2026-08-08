Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı

İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çiçek hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/59016 sayılı dosyası kapsamında “Görevi Kötüye Kullanma, İrtikap, Rüşvet, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İmar Kirliliğine Neden Olma” suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

TUTUKLAMA KARARININ ARDINDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Açıklamaya göre Çiçek hakkında İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama tedbiri uygulanmasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca Çiçek'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, kararın soruşturma kapsamında alınan geçici bir tedbir olduğu vurgulandı.

HAKKINDA 6 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevi kötüye kullanma, irtikap, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve imar kirliliğine neden olma suçlamaları bulunuyor.

Bakanlık, görevden uzaklaştırma kararını kamuoyuna duyururken açıklamasını “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleriyle tamamladı.