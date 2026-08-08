Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir’de Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik gibi 6 ayrı suçtan soruşturulan ve hakkında tutuklama kararı verilen Çiçek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık, kararın geçici bir tedbir kapsamında alındığını açıkladı.

İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çiçek hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/59016 sayılı dosyası kapsamında “Görevi Kötüye Kullanma, İrtikap, Rüşvet, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İmar Kirliliğine Neden Olma” suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

TUTUKLAMA KARARININ ARDINDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Açıklamaya göre Çiçek hakkında İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama tedbiri uygulanmasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca Çiçek'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, kararın soruşturma kapsamında alınan geçici bir tedbir olduğu vurgulandı.

HAKKINDA 6 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevi kötüye kullanma, irtikap, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve imar kirliliğine neden olma suçlamaları bulunuyor.

Bakanlık, görevden uzaklaştırma kararını kamuoyuna duyururken açıklamasını “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleriyle tamamladı.

İçişleri Bakanlığı, İlkay Çiçek, Gündem, İzmir, Son Dakika

Son Dakika İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Polat Serkan Polat:
    bu sigira boynuz takip meraya salin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu
İspanya’dan İtalya’ya karşı hamle Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
Dünya Bankası’ndan Suriye’ye 100 milyon dolarlık hibe Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

12:52
Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk’tan olay karar
Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk'tan olay karar
12:49
Manifest konserinde ortalık karıştı Bir anda sahneye atladı
Manifest konserinde ortalık karıştı! Bir anda sahneye atladı
11:46
İstanbul Adliyesi’nde ’sahte hakim’ skandalı Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
11:40
İsrail’den ’yalnız saldırı’ hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
11:27
Bedriye Karaçay’ı katleden caniden soğuk kanlı itiraf: Anlattıkları kan dondurdu
Bedriye Karaçay'ı katleden caniden soğuk kanlı itiraf: Anlattıkları kan dondurdu
11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 12:55:54. #7.12#
SON DAKİKA: Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.