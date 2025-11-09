Menderes Belediyesi, Atatürk'ü Anma Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika
Menderes Belediyesi, Atatürk'ü Anma Etkinlikleri Düzenliyor

09.11.2025 12:34
Menderes Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında düzenleyeceği etkinliklerle anacak. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak, ardından Türküler ve özel yarışma ödülleri gibi çeşitli programlar yer alacak.

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, 10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü etkinliklerle anacak.

Menderes Belediyesi, 10 Kasım günü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, düzenleyeceği etkinliklerle anacak. Atatürk'ü vefatının 87. yılında Menderes'teki anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Protokol konuşmalarının ardından Atatürk'ün sevdiği türküler Mendereslilerle buluşacak. Atatürkçü Düşünce Derneği Menderes Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen "Atatürk'e Özlem" temalı resim ve şiir yarışmasında kazananlar ödüllendirilecek, yarışma katılımcılarının eserleri sergilenecek.

Mandalinalı Atatürk silüeti

Menderes Belediyesi Ata'yı anmak için özel bir etkinliğe daha hazırlanıyor. Program sonunda gerçekleşecek etkinlikte, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Gümüldür Satsuma mandalinasını kullanarak Mustafa Kemal Atatürk silüeti ve imzasını oluşturacak.

Ulu Önder'e saygı ve sevgi

Etkinlikler hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Atatürk'ü özlüyor, hiçbir zaman da unutmuyoruz. Onun fikirlerini yaşatmak ve mirasına sahip çıkmak için gösterdiği hedefe yürüyor gelecek nesillere de aktarıyoruz. Gerçekleştireceğimiz etkinlik ile Ata'mızı anacağız. Resimde, şiirde, koreografilerde yaşatacağız. Tüm vatandaşlarımızı Ulu Önder'e saygı ve sevgi gösterimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

