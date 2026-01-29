Menderes'te Tekne Yangını - Son Dakika
Menderes'te Tekne Yangını

29.01.2026 17:22
İzmir Menderes'te teknede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İzmir'in Menderes ilçesinde bir teknede başladıktan sonra diğerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Özdere Ahmetbeyli Su Ürünleri Balıkçı Barınağı'nda demirli bir teknede yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler bitişiğindeki tekneye de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.

Yangının, elektrik kablolarından çıktığının değerlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sahil Güvenlik, Acil Durum, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes'te Tekne Yangını - Son Dakika

